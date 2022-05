Bayer: va présenter des données au congrès de l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 16:25

(CercleFinance.com) - Bayer présentera des données clés sur l'ensemble de son portefeuille d'oncologie, illustrant les progrès significatifs réalisés dans le traitement du cancer, lors du congrès annuel de l'ASCO en 2022.



Pour le cancer de la prostate, le groupe présentera les données de recherche de NUBEQA (darolutamide) sur le cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) et le cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC), et la recherche de Xofigo (dichlorure de radium Ra 223) sur le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)



Les présentations de Vitrakvi (larotrectinib) comprennent des données sur l'efficacité et l'innocuité à long terme chez les patients atteints d'un cancer de fusion TRK à partir d'analyses intégrées et élargies, une mise à jour de la qualité de vie liée à la santé des patients atteints d'un cancer de fusion TRK et des sous-analyses pour les patients atteints d'un cancer de fusion TRK avec des tumeurs primaires du système nerveux central (SNC) et un cancer du poumon.



D'autres présentations vont porter sur des recherches initiées par des chercheurs (IIR) pour Stivarga (regorafenib) et Nexavar (sorafenib) dans plusieurs domaines de l'oncologie.