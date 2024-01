Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: va présenter de nouvelles données à l'ASCO GU information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles données sur l'ensemble de son portefeuille de cancers de la prostate à l'American Society of Clinical Oncology Genitourinaire (ASCO GU), qui se tiendra à San Francisco, aux États-Unis, du 25 au 27 janvier 2024.



Les données sur le darolutamide comprendront des analyses de sensibilité post-hoc de l'essai de phase III ARASENS, évaluant la survie globale avec le darolutamide et un traitement par privation androgénique (ADT) plus docétaxel chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



Une analyse distincte du même essai comparant les taux d'hospitalisation et la durée du séjour à l'hôpital pendant et après le docétaxel sera également présentée.



Un aperçu sera fourni pour l'essai ARASTEP de phase III en cours qui étudie si le darolutamide plus l'ADT améliore la survie sans progression radiologique.



Le groupe présentera également l'étude de phase II ARAMON comparant l'effet du darolutamide à l'enzalutamide en monothérapie sur les taux sériques de testostérone chez les patients atteints d'un cancer de la prostate sensible à la castration après une récidive biochimique.



Le darolutamide est approuvé sous la marque Nubeqa TM dans plus de 85 pays à travers le monde pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC). Il est également approuvé pour le traitement des patients atteints de mHSPC dans plus de 75 marchés, dont les États-Unis, le Japon, l'UE et la Chine.





