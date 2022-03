Bayer: va présenter de nouvelles données à l'ACC.22 information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 16:00

(CercleFinance.com) - Bayer mettra en évidence de nouvelles données cardiovasculaires et rénales à l'American College of Cardiology (ACC.22) y compris des présentations de dernière minute pour KERENDIA (finerénone) ainsi que pour le programme d'inhibiteur du facteur XIa (asundexian) oral.



' Des données de KERENDIA (finerenone), un antagoniste non stéroïdien de première classe des récepteurs minéralocorticoïdes (ARM) et asundexian, un inhibiteur oral expérimental du facteur Xia seront présentés à la réunion ' indique le groupe.



Ces données soulignent l'engagement continu de Bayer envers les patients atteints de maladies cardiovasculaires (CV) et rénales.



Le premier essai pacific de phase IIb, PACIFIC-AF, a recueilli des informations sur le dosage approprié de l'asundexian et comparé son innocuité à l'apixaban, un anticoagulant oral non vitaminique K chez les patients présentant un rythme cardiaque irrégulier (fibrillation auriculaire).