Bayer: va céder son laboratoire d'analyse des résidus à Lyon information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:08

(CercleFinance.com) - Bayer et SynTech Research Group ont présenté hier le projet d'acquisition de l'activité Laboratoire d'Analyse des Résidus Lyon de Bayer par la société SynTech Research Group.



En vue d'accélérer sa transformation au service de l'Agriculture et des agriculteurs, Bayer a décidé de céder le laboratoire d'analyse des résidus de Lyon, ces activités étant très couramment externalisées pour la plupart des acteurs du secteur.



Bayer a considéré que SynTech Research Group serait l'acquéreur idéal capable d'apporter au laboratoire et à ses équipes de meilleures perspectives de développement et de lui permettre d'exprimer son plein potentiel.



SynTech Research Group compte plus de 600 employés, répartis dans son réseau de stations de recherche et expérimentation, ses laboratoires, dans plus de 40 pays.



Au travers de cette acquisition, le laboratoire pourrait à terme devenir le centre d'excellence régional Européen sur la partie “Product Safety Services”.



Bayer deviendrait un partenaire privilégié à travers la mise en place de contrats de collaboration. Le processus de cession devrait durer environ six mois.