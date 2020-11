Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : une nouvelle formule contre les moustiques résistants Cercle Finance • 30/11/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Bayer a présenté aujourd'hui Fludora Co-Max, une solution de pulvérisation spatiale innovante pour lutter contre les arbovirus transmis par les moustiques Aedes - tels que la dengue, le zika et le chikungunya - combinant deux ingrédients actifs avec des modes d'action indépendants, la transfluthrine et la flupyradifurone L'unité commerciale de Bayer introduira ce produit dans les pays touchés par la maladie en Afrique subsaharienne, en Asie-Pacifique et en Amérique latine tout au long de 2021 et 2022. Les équipes de Bayer travailleront également en étroite collaboration avec les organismes de réglementation internationaux et locaux pour assurer le déploiement réussi du produit.

Valeurs associées BAYER XETRA -2.50%