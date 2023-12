Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: une note positive pour terminer une année noire information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 14:04









(CercleFinance.com) - Le titre Bayer évolue sur une note haussière vendredi pour la dernière séance d'une année boursière qui aura été particulièrement difficile.



L'action du groupe pharmaceutique et chimique allemand progresse actuellement de 0,8%, mais accuse un repli de plus de 30% en 2023, soit la plus mauvaise performance annuelle des 40 valeurs composant l'indice DAX.



Le titre continue de tirer parti de l'annonce, en début de semaine, d'une décision de justice favorable en Californie, où un tribunal a tranché en sa faveur dans un litige concernant l'herbicide Roundup.



Mais les craintes entourant le dossier ont loin d'avoir disparu puisque l'entreprise avait été condamnée, le mois dernier, à payer plus de 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un procès perdu aux Etats-Unis.



'Le cauchemar lié à l'acquisition de Monsanto il y a cinq ans continue de hanter Bayer', expliquent les analystes de Saxo Banque.



'Dans le pire des cas, Bayer pourrait devoir payer en cas de litige plus que les 16 milliards de dollars déjà inscrits au bilan', s'inquiète la banque danoise.



Au-delà des préoccupations au sujet du glyphosate, l'état du portefeuille pharmaceutique du groupe suscite lui aussi des interrogations après que la société a décidé d'abandonner un essai clinique de phase III portant sur un nouveau médicament anticoagulant, l'asundexian, en raison de son manque d'efficacité.



En raison de toutes ces difficultés, le cours de l'action Bayer a chuté de 76% par rapport à ses plus hauts de 2015 et se négocie aujourd'hui à des niveaux jamais vus depuis 2012.



Pour ne rien arranger, les analystes anticipent un nouvel exercice difficile pour le groupe en 2024, notamment du fait de la persistance de l'inflation élevée au niveau des prix des matières premières.



Dans un tel contexte, les analystes de Saxo Banque recommandent aux investisseurs de faire preuve de patience, sachant que le nouveau directeur général, Bill Anderson, a récemment évoqué la possibilité d'une scission de l'entreprise, un projet qui pourrait prendre du temps.





Valeurs associées BAYER XETRA +0.42%