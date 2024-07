Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: une FDA Fast Track pour le traitement de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - AskBio a reçu la désignation FDA Fast Track pour la thérapie génique expérimentale GDNF AB-1005 pour la maladie de Parkinson.



Le programme Fast Track de la FDA est conçu pour faciliter le développement et accélérer l'examen de nouveaux produits thérapeutiques destinés à traiter des maladies graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



AB-1005 a également reçu l'Innovation Passport, la désignation de médicament innovant de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (UK MHRA), pour ce traitement.



AB-1005 (anciennement connu sous le nom d'AAV2-GDNF) est étudié pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson modérée. AskBio recrute actuellement des patients dans son essai de phase II REGENERATE-PD aux États-Unis.



' Ces désignations soulignent clairement l'importance de développer des thérapies innovantes pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, où il existe encore un besoin non satisfait important ', a déclaré Krystof Bankiewicz, MD, PhD, président scientifique, Parkinson et MSA, AskBio.



' Ils soulignent en outre la volonté des principaux organismes de réglementation de soutenir le développement accéléré de l'AB-1005 en mettant l'accent sur le bénéfice potentiel pour les patients. '





Valeurs associées BAYER 26,55 EUR XETRA +1,63%