Bayer: une étude souligne le potentiel du Xarelto information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui qu'après un suivi de deux ans, Xarelto (rivaroxaban) a été associé à un risque réduit d'effets indésirables sur les reins et de mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire (FANV - soit une forme d'arythmie cardiaque) et d'insuffisance rénale chronique avancée (IRC), par rapport aux antagonistes de la vitamine K (VKA) qui sont associés à une aggravation de la fonction rénale par rapport aux anticoagulants oraux non antagonistes de la vitamine K (NOAC).



Éviter l'aggravation de la fonction rénale est une considération clinique importante au-delà de la prévention des accidents vasculaires cérébraux lorsqu'il s'agit de la sélection d'un anticoagulant oral chez les patients atteints de FANV, souligne d'ailleurs Bayer.



Ainsi, l'étude soutient l'utilisation de Xarelto dans ce groupe de patients, y compris l'utilisation prudente chez les patients atteints d'IRC de stade 4 (l'utilisation de Xarelto n'est pas recommandée chez les patients dont la clairance de la créatinine est < 15 ml/min).



' Xarelto est le seul NOAC qui fournit des preuves aussi larges sur la réduction des effets indésirables sur les reins par rapport aux AVK', conclut le laboratoire.





