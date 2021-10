Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : une dose réduite de gadobutrol efficace pour les IRM information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Bayer a publié aujourd'hui les résultats d'une étude de phase IV montrant l'efficacité clinique d'une dose réduite de gadobutrol par rapport à une dose standard de gadotérate chez des patients subissant une IRM de contraste à l'état d'équilibre du système nerveux central. Ainsi, le nombre total de lésions détectées par lecture moyenne était de 301 pour le gadobutrol contre 291 pour le gadotérate. Les données de l'étude ont été présentées cette année lors de la réunion annuelle hybride de la Société européenne de neuroradiologie (ESNR), qui se tient à Genève jusqu'au 3 octobre 2021.

