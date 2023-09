Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: un nouveau responsable des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Le Dr Jost Reinhard est nommé responsable des relations avec les investisseurs chez Bayer.



Le Dr Jost Reinhard prendra la tête du département des relations avec les investisseurs de Bayer AG à compter du 1er octobre 2023.



Il est actuellement responsable de l'unité de thérapie cellulaire et génique de Bayer aux États-Unis. Reinhard relèvera directement du DG Bill Anderson dans ses nouvelles fonctions.



Il succède à Oliver Maier (57 ans), qui dirigeait le département Relations avec les investisseurs depuis mars 2017 et qui continuera à travailler pour Bayer à partir du 1er octobre en tant que conseiller senior.





