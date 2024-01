Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: un nouveau patron pour la branche de radiologie information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi la nomination de Nelson Ambrogio, un cadre maison, en tant que nouveau responsable de sa branche de radiologie, qui fait elle-même partie de la division pharmaceutique.



Basé à Berlin, Nelson Ambrogio est appelé à succéder à Gerd Krueger, qui a prévu de partir à la retraite à la fin mars après 40 ans passés au sein du groupe allemand, dont huit à la direction de l'activité radiologique.



Nelson Ambrogio, qui occupait jusqu'ici les fonctions de directeur des activités oncologiques de Bayer aux Etats-Unis, avait rejoint l'entreprise en 2006, lorsque son précédent employeur Schering avait été racheté par Bayer.





Valeurs associées BAYER XETRA +2.19%