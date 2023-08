Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: un nouveau dirigeant dans la branche pharma information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 14:34









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi la nomination d'un nouveau dirigeant pour les activités de développement, de licences et d'innovation de sa branche pharmaceutique, une division qui pèse pas loin de 40% de son chiffre d'affaires total.



Actuellement responsable de la filiale de capital-investissement Leaps by Bayer, qu'il continuera à diriger, Juergen Eckhardt prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre.



Eckhardt, qui avait démarré sa carrière en tant que médecin à l'hôpital de Bâle, avait fini par devenir consultant chez McKinsey, puis investisseur en capital-risque, avant de rejoindre Bayer en 2016.



Avec le projet Leaps by Bayer, ce titulaire d'un MBA de l'INSEAD a bouclé pour le groupe allemand 55 investissements dans des start-ups pour un montant total de plus de 1,7 milliard d'euros.





