Bayer: un nouveau centre de R&D pour Vividion

(CercleFinance.com) - Vividion Therapeutics s'agrandit avec un nouveau centre mondial de recherche et de développement (R&D) et un siège social à San Diego, en Californie. Vividion est une filiale à part entière et indépendante de Bayer.



Les nouvelles installations de San Diego permettront à Vividion de poursuivre le développement de son portefeuille mondial de découvertes et d'essais cliniques et ouvriront la voie à de futurs programmes visant à apporter des traitements de premier ordre.



'Plus de la moitié de l'agrandissement sera consacrée à des laboratoires de recherche de pointe où Vividion continuera à faire progresser son vaste portefeuille de programmes cliniques et précliniques, ainsi que les futurs programmes qui émergeront des efforts de découverte de la société' indique le groupe.





