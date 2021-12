Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : un essai met en évidence le potentiel du Nubeqa information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'un essai de phase III a montré que le Nubeqa (darolutamide), associé au docétaxel et à un traitement de privation androgénique (ADT), avait augmenté significativement la survie globale des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC), par rapport au traitement associant seulement docétaxel et ADT. Les résultats détaillés de l'étude devraient être présentés lors d'un prochain congrès scientifique, indique Bayer. Le laboratoire envisage de discuter des données de cet essai avec les autorités de santé du monde entier dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication. A l'heure actuelle, le darolutamide est approuvé sur plusieurs marchés à travers le monde sous la marque Nubeqa, pour traiter les patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) qui présentent un risque élevé de développer une maladie métastatique.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.89%