Bayer : un dossier soumis en Chine pour le Vericiguat

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi avoir soumis auprès des autorités sanitaires chinoises un dossier d'enregistrement concernant le Vericiguat, son nouveau traitement destiné aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique dont le cas tend à s'aggraver. Dans un communiqué, le groupe chimique et pharmaceutique allemand souligne qu'environ 50% des insuffisants cardiaques sont réhospitalisés dans les 30 jours suivant leur épisode de défaillance cardiaque, chaque hospitalisation doublant le risque de décès. Bayer estime qu'environ 13,7 millions de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque en Chine. Le Vericiguat - développé en collaboration avec l'américain Merck - fait également l'objet de dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités européennes et américaines.

