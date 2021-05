Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : un avis défavorable dans le dossier Roundup aux USA Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:09









(CercleFinance.com) - Un juge californien a rejeté mercredi une proposition de Bayer visant à régler une plainte collective concernant le Roundup, son herbicide à base de glyphosate soupçonné de provoquer des cas de cancer. Vince Chhabria, un magistrat de la Cour de district du nord de la Californie, a refusé de valider l'accord, qui visait à couvrir l'impact potentiel de litiges futurs. 'La décision du tribunal ferme la porte à un règlement au niveau national du recours collectif, qui aurait été supervisé par un tribunal sur plusieurs districts (...) et qui aurait constitué le mécanisme le plus juste et le plus efficace pour toutes les parties', a regretté Bayer dans un communiqué. Après ce refus, le groupe de chimie allemand a annoncé la mise en place d'un nouveau plan d'action en cinq points au niveau juridique et commercial censé lui offrir une porte de sortie intéressante. Les investisseurs affichaient néanmoins leur scepticisme ce matin et l'action Bayer accusait une baisse de plus de 4% à la Bourse de Francfort.

Valeurs associées BAYER XETRA -5.04%