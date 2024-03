Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: troisième victoire juridique d'affilée aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi avoir remporté trois victoires juridiques d'affilée aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour le groupe allemand qui s'est fixé comme priorité de se sortir du bourbier légal lié au Roundup.



La juge Ann Butchart, qui siège à un tribunal de Philadelphie, a donné raison à Bayer dans l'affaire Kline, après deux décisions favorables en Californie ainsi qu'en Arkansas.



La semaine dernière, un autre procès ayant trait au Roundup avait été annulé dans le Delaware.



Dans un communiqué, Bayer souligne que ces trois succès viennent porter à 13 le nombre de décisions en sa faveur sur un total de 19 procès conclus aux Etats-Unis.



A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023, hier, l'entreprise avait que la résolutions des nombreux litiges en cours entourant le dossier Roundup constituait l'une de ses principales priorités.



'Si nous éprouvons la plus grande sympathie pour ceux ayant perdu un proche ou étant atteints d'une maladie, la science montre que le Roundup n'est pas cancérigène', a réaffirmé la société.



L'action Bayer progressait de 0,5% à la Bourse de Francfort après l'annonce de cette décision, mais accusait encore un repli de 22% depuis le début de l'année.





