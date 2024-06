Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: travaille avec PAPACKS pour des emballages durables information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Bayer annonce une collaboration stratégique avec PAPACKS visant à développer les emballages à base de fibres comme alternative aux emballages en plastique traditionnel pour certains des produits de santé grand public comme l'Aspirine, Bepanthen et Claritin.



Ce partenariat constitue une étape dans dans l'engagement de Bayer à garantir que 100% des emballages sont utilisés dans ses produits de soins personnels contribueront à l'économie circulaire et pourront être recyclés ou réutilisables d'ici 2030.







