Bayer: traitement par Elyea autorisé au Japon

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui les autorités de santé japonaises ont approuvé le traitement par Elyea (aflibercept) en injection intravitréenne pour le traitement des nourrissons prématurés atteints de rétinopathie du prématuré (ROP).



' La rétinopathie du prématuré est une maladie qui touche les prématurés et les formes sévères peuvent entraîner une déficience visuelle importante et même la cécité. Le traitement rapide de cette population de patients pédiatriques vulnérables est crucial ', fait savoir le Dr. Michael Devoy, médecin-chef chez Bayer.



'Le succès du traitement avec Eylea 0,4 mg a été élevé comme prévu et a été obtenu la plupart du temps une seule injection par oeil ', ajoute le Dr. Noriyuki Azuma, chercheur de l'étude et président de l'Association japonaise d'ophtalmologie pédiatrique.





