Bayer : tour de table au profit de Senti Biosciences

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que son bras d'investissement Leaps by Bayer a mené un tour de financement de série B de 105 millions dollars pour Senti Biosciences, une société spécialisée dans le domaine des circuits génétiques. Parmi les autres investisseurs figuraient Matrix Partners China, Mirae Asset Capital, Ridgeback Capital et Intel Capital, ainsi que des investisseurs existants, notamment New Enterprise Associates (NEA), 8VC, Amgen Ventures et Lux Capital. Les recettes soutiendront l'expansion de la plateforme de Senti Biosciences et l'aideront à faire progresser ses produits candidats au traitement de cancers difficiles à traiter, dont la leucémie myéloïde aigüe et le carcinome hépatocellulaire.

