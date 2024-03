Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: teste un outil d'IA pour l'agriculture information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé le lancement pilote d'un système expert GenAI destiné aux agriculteurs et aux agronomes de haut niveau dans leur travail quotidien.



L'entreprise utilise des données agronomiques exclusives pour former un grand modèle de langage (LLM) avec des années de données internes, des informations issues de milliers d'essais au sein de son vaste réseau de tests et des siècles d'expérience cumulée des agronomes Bayer du monde entier.



Le résultat est un système expert qui répond rapidement et précisément aux questions liées à l'agronomie, à la gestion agricole et aux produits agricoles Bayer. Le système intuitif peut générer des informations expertes en quelques secondes.



Le système expert GenAI de Bayer change la donne, en rendant de meilleures informations plus rapidement et plus facilement disponibles.



' Notre système GenAI unique a le potentiel de servir les agronomes et de bénéficier aux agriculteurs du monde entier, faisant ainsi progresser l'IA en tant que technologie indispensable pour l'agriculture ', a déclaré Amanda McClerren, CIO et responsable de la transformation numérique et des technologies de l'information pour la division Crop Science de Bayer.





Valeurs associées BAYER XETRA -1.38%