Bayer: succès d'un essai de phase Ib dans Parkinson

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi qu'un essai clinique de phase Ib évaluant une thérapie génique dans la maladie de Parkinson avait atteint son critère principal, entraînant une nette hausse de son titre en Bourse.



L'étude a montré que l'AB-1005 - développé par sa filiale biotechnologique AskBio - avait été bien toléré par les 11 patients suivis, sans réactions indésirables graves signalées pendant la durée de l'essai, c'est-à-dire 18 mois.



La faisabilité de son mécanisme d'administration, par voie neurochirurgicale, a également pu être démontrée, souligne le groupe pharmaceutique allemand dans un communiqué.



AskBio, qui se dit 'encouragé' par ces données préliminaires, prévoit de présenter les résultats détaillés de l'étude, y compris ceux ayant trait aux critère d'évaluations secondaires, au cours du deuxième trimestre lors d'un congrès scientifique.



Le recrutement de l'essai de phase II devrait lui aussi démarrer d'ici à la fin du mois de juin.



Suite à ces annonces, l'action Bayer progressait de presque 2% jeudi à la Bourse de Francfort, signant la plus forte hausse de l'indice DAX qui avançait de 1,3% dans le même temps.





