Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: statut 'innovant' aux USA dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi que l'agence américaine du médicament (FDA) avait accordé le statut de traitement innovant ('breakthrough therapy') à BAY 2927088, son comprimé expérimental contre le cancer du poumon dit non à petites cellules.



La décision de la FDA concerne le traitement des adultes atteints d'un cancer non opérable ou métastatique exprimant une mutation du gène HER2 et ayant déjà reçu un traitement au préalable.



Bayer précise que les mutations HER2 se retrouvent chez 2% à 4% des cas de cancer du poumon non à petites cellules, qui représentent à leur tout plus de 85% des cancers bronchiques.



Le statut 'breakthrough therapy' a pour objectif de mettre à disposition des patients des thérapies prometteuses dans les meilleurs délais en accélérant leur processus d'évaluation et leur demande de mise sur le marché.



Le composé BAY 2927088 est issu du partenariat de recherche de longue date que Bayer a conclu avec le MIT et Harvard.





Valeurs associées BAYER XETRA -0.88%