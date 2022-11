Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: soutient le système de santé ukrainien information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - Bayer soutient la reconstruction du système de santé ukrainien en faisant un don de 1,3 million d'euros à la plateforme de collecte de fonds UNITED24. UNITED24.



Cette plateforme a été lancé en mai 2022 par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en tant que principale plateforme de dons caritatifs pour reconstruire l'Ukraine.



Le montant donné soutiendra deux projets à parts égales. Bayer fournira une aide financière pour restaurer l'infrastructure du centre médical d'oncologie moderne de Tchernihiv. Le groupe fait également un autre don de 650 000 euros à l'Institut de neurochirurgie Romodanov.



' En plus de notre soutien continu au système agricole ukrainien, notre nouveau don aura un impact positif sur la vie du peuple ukrainien ', déclare le DG de Bayer, Werner Baumann.





