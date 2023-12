Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: soulève (et efface ?) la résistance des 32,8E information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Bayer soulève (et efface ?) la résistance des 32,8E avec une clôture vers 33,5E.

Le titre semble bien parti pour s'en aller tester les 37,9E et si les acheteurs sont bien au rendez-vous, Bayer pourrait retracer son ancien support des 40,25E du 1er novembre.





Valeurs associées BAYER XETRA +2.32%