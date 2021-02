Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : sollicite les autorités chinoises pour la finerénone Cercle Finance • 09/02/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande d'approbation de la finerénone en Chine auprès du Center of Drug Evaluation (CDE) de la National Medical Products Administration (NMPA) de Chine, pour le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (T2D). 'En Chine, on estime qu'environ 35 millions de personnes sont touchées par une maladie rénale chronique liée au diabète de type 2. Nous nous engageons à aider ces patients car la finérénone peut fournir une nouvelle stratégie pour ralentir le déclin de la fonction rénale des patients', a indiqué le Dr Christian Rommel, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer AG et responsable R&D.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.70%