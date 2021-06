Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : sollicite la FDA et l'EMA pour un soin anti-cancer Cercle Finance • 21/06/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui avoir soumis à la Food And Drug Administration (FDA) des Etats-Unis une demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) concernant sa nouvelle combinaison de traitement anti-cancéreux associant copanlisib et rituximab. Une demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) a aussi été adressée à l'Agence européenne des médicaments (EMA), précise la laboratoire. Ce traitement s'adresse aux patients affectés par un lymphome non hodgkinien indolent à cellules B (B-iNHL) ayant rechuté. Selon, Scott Z. Fields, vice-président principal et chef du développement en oncologie chez Bayer, ces demandes vont permettre de proposer une nouvelle approche thérapeutique et de répondre aux besoins non satisfaits des patients. 'Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette thérapie (...) et nous sommes impatients de travailler avec les autorités réglementaires mondiales', a-t-il ajouté.

