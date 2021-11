Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : sollicite l'UE et le Japon pour l'aflibercept information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Bayer a déposé des demandes auprès de l'UE et du Japon afin d'obtenir une nouvelle indication thérapeutique concernant l'aflibercept (solution injectable) chez les bébés prématurés atteints de rétinopathie du prématuré (ROP). La ROP est une maladie oculaire grave qui peut entraîner une déficience visuelle importante voire une cécité secondaire ou encore un décollement de la rétine. On estime qu'environ 50 000 bébés nés prématurément développent une ROP. Les demandes de Bayer s'appuient sur les résultats finaux d'une étude de phase 3b ayant montré que le succès du traitement était numériquement plus élevé avec l'aflibercept qu'avec le laser, assure le professeur Andreas Stahl, chef du département universitaire d'ophtalmologie de Greifswald (Allemagne).

Valeurs associées BAYER XETRA +1.20%