Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : signe un nouveau partenariat avec Evotec Cercle Finance • 09/01/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Les fabricants de médicaments allemands Bayer et Evotec ont déclaré qu'ils avaient élargi leur partenariat pour développer de nouveaux médicaments candidats pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie courante mais sous-diagnostiquée chez les femmes. Selon les termes de l'accord, les deux sociétés apporteront leurs cibles médicamenteuses et des plateformes technologiques pour développer conjointement de nouvelles options de traitement. Bayer et Evotec ont déclaré qu'ils partageraient les responsabilités pendant la phase de développement préclinique, tandis que Bayer sera responsable de la commercialisation. Evotec recevra 6,5 millions d'euros d'acompte et 10 millions d'euros de recherche sur cinq ans. En outre, le groupe pharmaceutique pourrait recevoir des étapes pré-cliniques et cliniques sur les ventes de plus de 330 millions d'euros, ainsi que des redevances. En 2012, Bayer et Evotec ont conclu une alliance de cinq ans pour le développement d'un traitement pour les femmes atteintes d'endométriose.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.05%