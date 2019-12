Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : signe un nouveau contrat avec Atos Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:54









(CercleFinance.com) - Bayer a signé un nouvel accord avec Atos. Dans le cadre de ce contrat, Atos assurera la fourniture de services de sécurité à l'échelle mondiale du groupe. Ce contrat s'ajoute à celui récemment signé et pour lequel Atos s'est vu confier la mise en oeuvre et la fourniture de services d'environnement de travail connecté. Ce projet s'étalera sur une durée de six ans avec une possibilité d'extension d'un an. ' Fort d'une équipe internationale de plus de 5 000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de Security Operation Centers (SOC), Atos propose un véritable partenariat de bout en bout en matière de sécurité ' indique le groupe.

