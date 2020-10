Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : signe un contrat de commercialisation en Chine Cercle Finance • 19/10/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Bayer annonce la signature d'un accord avec le réseau de pharmacies en ligne chinois 111 portant sur la commercialisation de médicaments en Chine. A travers sa plate-forme omnicanale, 111 va soutenir le réseau de vente et de marketing existant de Bayer tandis que ce dernier va pouvoir s'appuyer sur le réseau de pharmacies et de prestataires de soins de santé de 111 pour renforcer la sensibilisation des patients et accroître sa présence dans les petites villes chinoises. Enfin, dans le cadre de cet accord, Bayer et 111 ont aussi prévu de développer conjointement un portail numérisé qui offrira une formation en ligne aux pharmaciens ainsi que des contenus interactifs à destination des patients.

Valeurs associées BAYER XETRA -1.07%