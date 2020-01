Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : signe un accord de licence avec Daré Bioscience Cercle Finance • 13/01/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé la signature d'un accord de licence avec Daré Bioscience, une société biopharmaceutique au stade clinique engagée dans l'avancement de produits innovants pour la santé des femmes. Bayer pourrait commercialiser Le produit contraceptif expérimental de Daré, Ovaprene (C) aux États-Unis, une fois approuvé par la FDA. Bayer obtient des droits exclusifs pour commercialiser le produit aux États-Unis après l'achèvement de l'essai clinique pivot réalisé par Daré. L'option de licence prend effet avec un paiement de 20 millions USD de Bayer à Daré. Daré pourrait recevoir des paiements d'étapes commerciales totalisant potentiellement 310 millions USD ainsi que des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes. ' Chez Bayer, nous nous engageons à accroître notre croissance organique grâce à des collaborations stratégiques, des accords d'option et de licence ', a déclaré Marianne De Backer, membre du comité exécutif et responsable du développement commercial et des licences, division pharmaceutique de Bayer AG.

