Bayer : signe un accord de licence avec Atara

(CercleFinance.com) - Bayer AG et Atara Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui un accord de licence mondial exclusif pour les thérapies cellulaires CAR-T de nouvelle génération dirigées par la mésothéline pour le traitement des tumeurs solides.

' L'accord inclut le candidat au développement ATA3271, une immunothérapie allogénique blindée de cellules T de prochaine génération, et une version autologue, ATA2271, pour le traitement des tumeurs à haute exprimant la mésothéline telles que le mésothéliome pleural malin et le cancer du poumon non à petites cellules ' indique le groupe.

Atara dirigera l'IND (Investigational New Drug) - pour le développement de processus pour ATA3271 tandis que Bayer sera responsable de la soumission de l'IND et du développement clinique et de la commercialisation ultérieurs.

Atara recevra un paiement initial de 60 millions de dollars et recevra également des paiements de Bayer lors de la réalisation de certaines étapes de développement, de réglementation et de commercialisation totalisant 610 millions de dollars, ainsi que des redevances en fonction des ventes.