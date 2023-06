Bayer: s'associe avec Acuitas Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui s'être associé à Acuitas Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de systèmes d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP) pour les thérapies moléculaires.



La technologie LNP d'Acuitas soutiendra les programmes in vivo d'édition de gènes et de remplacement de protéines de Bayer en délivrant spécifiquement des charges utiles d'ARN à l'organe cible souhaité, le foie. Les LNP sont des corps sphériques de délivrance de médicaments qui peuvent être équipés de charges utiles thérapeutiques pour la délivrance intracellulaire.



La technologie d'Acuitas est utilisée dans de nombreux vaccins et thérapies en développement clinique et a également été utilisée dans certains des vaccins COVID-19 qui ont été approuvés et administrés à des personnes dans 180 pays.



'L'accès à la technologie LNP de pointe grâce à cette collaboration donnera de l'élan à nos efforts d'édition de gènes au profit des patients', a déclaré Friedemann Janus, responsable par intérim du développement commercial et de l'octroi de licences chez Bayer.



Dans le cadre de l'accord de développement, Bayer et ses partenaires génétiques ont la possibilité de développer des médicaments qui répondent à des besoins cliniques non satisfaits.