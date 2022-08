Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: s'apprête à présenter de nouvelles données cliniques information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - La société Bayer annonce qu'elle profitera du congrès de la Société européenne de cardiologie qui se tiendra en ligne du 26 au 29 août, pour présenter une série de nouvelles données cliniques.



Un total de trois résumés de dernière minute seront présentés, notamment sur la finerénone (Kerendia), et sur l'inhibiteur oral expérimental du facteur XIa, l'asundexian.



Des données supplémentaires sur l'asundexian et le vericiguat (Verquvo) seront également présentées, ainsi que sept présentations sur le rivaroxaban.



'Ces données soulignent l'engagement continu de Bayer à améliorer la vie des patients atteints de maladies cardiovasculaires (CV) et rénales', souligne le laboratoire.





