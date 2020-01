Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : revue favorable au glyphosate aux Etats-Unis Cercle Finance • 31/01/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - Bayer indique que l'Agence de Protection de l'Environnement des Etats-Unis a rendu une conclusion favorable à propos de la sécurité du glyphosate dans une revue intérimaire d'experts fondée sur une période de plus de dix ans. Selon le groupe de chimie allemand -qui a racheté le produit avec Monsanto- elle a en effet 'réaffirmé qu'un vaste corpus scientifique continue de soutenir la sécurité des herbicides contenant du glyphosate et que cet ingrédient actif n'est pas cancérigène'.

