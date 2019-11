Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : résultats positifs pour une étude sur Vericiguat Cercle Finance • 18/11/2019 à 16:51









(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce lundi qu'un essai du Vericiguat, médicament expérimental créé avec Merck, a montré que celui-ci réduisait le risque de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque par rapport au placebo. L'essai de phase 3, auquel ont participé 5 050 patients, a en effet atteint son critère d'évaluation principal chez des patients présentant une aggravation de l'insuffisance cardiaque avec réduction de la fraction d'éjection. Bayer et Merck collaborent depuis 2014 sur les modulateurs de la guanylate cyclase soluble, une fonction importante des vaisseaux sanguins. L'insuffisance cardiaque affecte chaque année plus de 60 millions de personnes dans le monde, rappelle Bayer.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.43%