Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: résultats positifs avec Eylea en ophtalmologie information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Bayer a dévoilé lundi des résultats de long terme positifs pour Eylea (aflibercept), son nouveau traitement contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et l'oedème maculaire diabétique (OMD).



Selon ces données accumulées sur une période de deux ans, les patients traités avec l'aflibercept à 8 mg tous les trois ou quatre mois ont bénéficié du même degré d'efficacité que ceux traités avec l'aflibercept à 2 mg, mais tous les deux ou trois mois.



D'après Bayer, l'idée est de d'alléger les contraintes pour les patients en diminuant la fréquence d'administration du produit, qui est proposé en injections intravitréennes.



Pour mémoire, l'administration d'aflibercept en doses de 8 mg a déjà été approuvée en Europe et eux Etats-Unis.



Ces conclusions ont été présentées en vue de la conférence ARVO consacrée à l'ophtalmologie, qui se tiendra la semaine prochaine à Seattle.





Valeurs associées BAYER XETRA +0.11%