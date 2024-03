Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: résultats d'un essai pour la maladie de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'essai clinique de phase I de BlueRock Therapeutics pour la maladie de Parkinson continue d'afficher des tendances positives à 18 mois.



' La thérapie cellulaire expérimentale bemdaneprocel continue d'être bien tolérée sans problèmes majeurs de sécurité chez les 12 participants à faible et forte dose pendant 18 mois ' indique le groupe.



Les participants de la cohorte à dose élevée montrent une plus grande amélioration par rapport à la cohorte à faible dose. Une étude de phase II devrait commencer à recruter des participants plus tard cette année.



Les données ont été présentées lors de la conférence sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson à Lisbonne, au Portugal.



'Il est intéressant que le bemdaneprocel réponde aux critères de sécurité et de tolérabilité à 12 mois, et maintenant les résultats à 18 mois suggèrent que ces cellules allogéniques survivent et ont des effets potentiellement positifs', a déclaré Claire Henchcliffe, MD, présidente de l'école UCI. du Département de médecine de neurologie de l'Université de Californie à Irvine et l'un des chercheurs principaux de l'étude.





