Bayer: résultat d'une étude pour la ménopause information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 16:30

(CercleFinance.com) - L'étude clinique de phase IIb sur le composé expérimental Elinzanetant a évalué l'efficacité et l'innocuité chez les patientes ménopausées présentant des bouffées de chaleur graves.



Les résultats de l'étude ont été publiés dans The Journal of The North American Menopause Society.



La phase IIb de SWITCH-1 était une étude permettant d'évaluer l'elinzanetant chez les femmes ménopausées âgées de 40 à 65 ans.



Cette étude de phase IIb a démontré une réduction statistiquement significative de la fréquence et de la sévérité des bouffées de chaleur par rapport au placebo aux principaux critères d'évaluation à 4 et 12 semaines.



'Bien que la ménopause soit une étape naturelle du vieillissement chez les femmes, des millions de femmes aux États-Unis souffrent de bouffées de chaleur graves et gênantes ' a déclaré James A. Simon, professeur clinique d'obstétrique et de gynécologie à la George Washington University School of Medicine, chercheur principal de l'étude SWITCH-1.