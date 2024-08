Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: résultat d'une étude pour l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin que le finérénone a atteint le critère d'évaluation principal de l'étude de phase III FINEARTS-HF sur les résultats cardiovasculaires chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée.



L'insuffisance cardiaque (IC) est une maladie chronique caractérisée par le déclin progressif de la capacité du coeur à se remplir et à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Elle touche plus de 60 millions de personnes dans le monde. Environ la moitié de ces patients souffrent d'IC avec une FEVG de ≥40 %.



La finérénone a significativement réduit le nombre composite de décès cardiovasculaires et d'insuffisance cardiaque totale (première et récurrente) par rapport au placebo en plus du traitement habituel.



Finerenone, un antagoniste sélectif non stéroïdien des récepteurs minéralocorticoïdes (MR) est le premier antagoniste de l'IRM à démontrer des avantages cardiovasculaires définitifs dans une étude de phase III chez des patients atteints d'IC avec FEVG ≥40 %.



Les données cliniques de FINEARTS-HF seront présentées au Congrès 2024 de l'ESC. Bayer discutera des données avec les autorités sanitaires concernant la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.



' Avec des options limitées actuellement disponibles pour les patients atteints de cette forme courante d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée, cette nouvelle est extrêmement importante pour les patients et la communauté clinique' a déclaré le Dr Christian Rommel, chef de la recherche et du développement de la division pharmaceutique de Bayer.





