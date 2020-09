Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : résultat d'une étude pour l'Adempas Cercle Finance • 07/09/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que l'étude de phase IV d'Adempas (riociguat) a atteint son critère d'évaluation principal chez les patients atteints d'HTAP après une réponse insuffisante aux inhibiteurs de la PDE5. Les résultats de l'étude REPLACE randomisée, contrôlée et ouverte comprenaient les résultats de 226 patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 41% des patients passant au traitement par Adempas ont atteint le critère d'évaluation principal composite d'amélioration clinique en l'absence d'aggravation clinique. ' Dans la pratique clinique, une proportion considérable de patients à risque intermédiaire souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire n'atteignent pas ou ne maintiennent pas les objectifs de traitement spécifiques lorsqu'ils sont traités avec un régime à base de PDE5i ', a déclaré Sameer Bansilal, directeur des affaires médicales américaines chez Bayer.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.