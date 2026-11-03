Bayer relève sa prévision de bénéfice annuel, sa division pharmaceutique dépasse les attentes au T3

Bayer BAYGn.DE a relevé mardi son objectif de bénéfice pour 2026, invoquant des résultats supérieurs aux attentes dans sa division pharmaceutique.

Le groupe pharmaceutique et agricole allemand table désormais sur un résultat opérationnel ajusté, à taux directeur constants, compris entre 9,8 milliards et 10,3 milliards d'euros, contre une fourchette précédemment estimée entre 9,6 milliards et 10,1 milliards d'euros.

La division pharmaceutique de Bayer a enregistré un chiffre d’affaires de 4,68 milliards d’euros au troisième trimestre, soit 5% de plus que les prévisions des analystes interrogés par Vara Research.

"Nous avons atteint un tournant dans la trajectoire de croissance de la division pharmaceutique et nous commençons à voir le bout du tunnel", a déclaré le président du directoire Bill Anderson dans un communiqué.

Le groupe a également abaissé de 1 milliard d'euros sa prévision de dette financière nette pour l’année, la situant désormais entre 28 milliards et 29 milliards d’euros.

(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk, Patricia Weiss à Francfort ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)