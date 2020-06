Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : règlement amiable de 10 milliards de dollars aux USA Cercle Finance • 25/06/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier soir avoir conclu une série de règlements à l'amiable pour un montant total de 10,1 à 10,9 milliards de dollars (soit entre 9,1 et 9,8 milliards d'euros) afin de mettre fin aux poursuites ayant trait aux activités les plus problématiques de sa filiale américaine Monsanto. La plus grosse partie de ce montant concerne les litiges en vigueur aux Etats-Unis autour de l'herbicide Roundup, dont 75% des plaintes, soit l'équivalent de 125.000 dossiers, seront résolues dans le cadre de l'accord. Pour ce faire, Bayer propose de payer entre 8,8 et 9,6 milliards de dollars pour régler les plaintes en cours, un montant assorti d'une somme de 1,25 milliard de dollars visant à régler les contentieux à venir. Parallèlement, le groupe allemand a accepté de verser 400 millions de dollars afin de résoudre les plaintes ayant trait dicamba, un autre désherbant de Monsanto, qui était lui aussi au centre de procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis. Enfin, Bayer indique avoir conclu un accord estimé à 820 millions de dollars en vue de clore les poursuites liées aux PCB (biphényles polychloratés) que Monsanto produisait jusqu'en 1977. Bayer précise que le paiement de ces montants devrait démarrer dès cette année avec des versements respectifs de cinq milliards de dollars en 2020 puis 2021, le reste des fonds devant être débloqués à partir de 2022. Dans son communiqué, le groupe explique qu'il compte utiliser sa trésorerie, ainsi que les fonds issus de la vente de sa filiale de santé animale, pour financer l'essentiel de ces règlements. L'action Bayer s'inscrivait en hausse de 0,2% jeudi matin à la Bourse de Francfort après l'officialisation de cet accord, qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs depuis le début de la semaine. 'Ces annonces permettent d'améliorer la visibilité sur le groupe avec un montant globalement inférieur aux sommes initialement anticipés', expliquent ce matin les analystes d'Invest Securities.

