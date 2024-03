Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: recul de près de 20% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Bayer publie au titre de 2023 un BPA 'core' en recul de 19,5% à 6,39 euros et un EBITDA hors exceptionnel en baisse de 13,4% à 11,7 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires en diminution de 6,1% à 47,6 milliards (-1,2% en organique).



Le groupe allemand précise que ses ventes en agrochimie ont reculé significativement en raison de la baisse des prix du glyphosate, tandis que ses ventes pharmaceutiques sont restées stables et que la santé grand public a poursuivi sa dynamique positive.



Hors effets de change, Bayer prévoit pour 2024 un BPA 'core' entre 5,10 et 5,50 euros, un EBITDA hors exceptionnel de 10,7 à 11,3 milliards et un chiffre d'affaires de 47 à 49 milliards, mais un free cash-flow entre deux et trois milliards (contre 1,31 milliard en 2023).





Valeurs associées BAYER XETRA 0.00%