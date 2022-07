Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bayer: récentes données positives autour du darolutamide information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 09:53

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que de récentes données issues d'un essai de phase III ont permis de confirmer les avantages constants en termes de survie globale (SG) du darolutamide associé à un traitement par privation androgénique (ADT) et à du docétaxel chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC), par rapport à un traitement standard actuel, ADT + docétaxel.



Un bénéfice constant de la survie globale a été observé dans différents sous-groupes avec le darolutamide plus ADT et docétaxel par rapport à l'ADT plus docétaxel, avec une réduction du risque de décès de 33% pour le sous-groupe M1b et de 21% pour M1c.



' Ces données soulignent le potentiel du darolutamide en tant qu'hormonothérapie optimale pour les patients éligibles atteints par un cancer de la prostate dans le monde ', a déclaré Tara Frenkl, responsable du développement en oncologie chez Bayer.



Pour rappel, le darolutamide est développé conjointement par Bayer et Orion Corporation, une société pharmaceutique finlandaise opérant à l'échelle mondiale.