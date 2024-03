Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: rachat de droits dans une maladie du coeur information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Bayer annonce lundi qu'il a acquis les droits de commercialisation exclusifs pour l'Europe d'un traitement expérimental contre la cardiomyopathie qui pourrait être mis sur le marché dans les prochains mois.



Le groupe chimique et pharmaceutique allemand précise avoir racheté les droits de distribution pour le Vieux Continent du comprimé Acoramidis auprès des américains Eidos Therapeutics et BridgeBio, qui ont récemment fusionné.



Aux termes de l'accord, Bayer effectuera un premier versement de 310 millions de dollars qui pourrait être suivi, le cas échéant, par des paiements d'étape et de royalties sur les ventes futures d'Acoramidis si ce dernier devait être homologué.



Cette petite molécule fait l'objet depuis janvier dernier d'une demande d'enregistrement déposée auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA) dans le traitement de l'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR-CM).



Elle est également à l'étude chez la Food and Drug Administration (FDA) américaine, qui a prévu de rendre sa décision concernant une éventuelle mise sur le marché en novembre prochain.



La cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM) est une maladie rare et sous-diagnostiquée engageant le pronostic vital dans une période de trois à cinq ans, en augmentant le risque d'insuffisance cardiaque si elle n'est pas correctement traitée.





