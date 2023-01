Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: rachat de Blackford Analysis, un spécialiste de l'IA information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 10:11









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi l'acquisition de Blackford Analysis, une entreprise britannique spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées à l'imagerie médicale.



L'opération, que Bayer justifie par sa stratégie consistant à stimuler l'innovation au sein de ses activités de radiologie, s'inscrit dans le prolongement de l'accord de licence qui avait été conclu en 2020 par les deux groupes.



Ce partenariat avait abouti au récent lancement par Bayer de la plateforme numérique Calantic visant à faciliter les tâches et à alléger la charge de travail des radiologues.



D'après Bayer, le marché de l'intelligence artificielle destinée à l'imagerie médicale devrait passer de 400 millions de dollars en 2021 à près de 1,4 milliard de dollars à horizon 2026.





