Bayer propose un plan de 10,25 milliards de dollars pour tous les cas de cancer dus au Roundup

(Communiqué de Bayer, détails de la proposition de règlement)

Bayer BAYGn.DE a déclaré mardi que son unité Monsanto avait déposé une proposition de règlement collectif aux États-Unis pour un montant total de 7,25 milliards de dollars visant à résoudre les plaintes actuelles et futures selon lesquelles son désherbant Roundup aurait provoqué un lymphome non hodgkinien.

L'entreprise allemande a déclaré que le règlement proposé à l'échelle nationale, déposé devant le tribunal de circuit de la ville de Saint-Louis (Missouri), établirait un programme de réclamations à long terme financé par des paiements annuels plafonnés sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer, qui a été poursuivi par les plaintes relatives au Roundup pendant des années après avoir racheté Monsanto, a déclaré qu'il préparait séparément d'autres règlements couvrant les affaires américaines existantes relatives au Roundup, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

Le règlement proposé couvrira la majorité des affaires en cours devant les tribunaux fédéraux et étatiques des États-Unis. La proposition devrait être déposée devant un juge à St. Louis, dans le Missouri, mardi, et devra être approuvée par un juge.

La proposition comprend une disposition permettant aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont été diagnostiquées avec un lymphome non hodgkinien et qu'elles ont été exposées au Roundup avant mardi de déposer des réclamations pour recevoir une partie du règlement pendant une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer s'attend à ce que ses provisions et obligations liées aux litiges passent de 7,8 milliards d'euros à 11,8 milliards d'euros. Elle prévoit environ 5 milliards d'euros de paiements liés aux litiges en 2026 et s'attend désormais à un flux de trésorerie disponible négatif pour l'année.

L'entreprise a reporté la publication de ses résultats pour 2025 et de ses prévisions pour 2026 au 4 mars afin de tenir compte des accords.