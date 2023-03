Bayer: projet pilote pour limiter les tests sur les animaux information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 10:17

(CercleFinance.com) - Bayer annonce participer a un projet pilote dont le but est de réduire voire remplacer les tests sur les animaux à l'aide de la technologie dite ' organe sur puce ' (OoC) et d'un logiciel de calcul interactif.



Soutenu par esqLABS, Dynamic42, Placenta Lab de l'hôpital universitaire d'Iéna et la division Santé grand public de Bayer, ce projet durera un an et vise à développer une plateforme composée d'un système microphysiologique (MPS, dit ' organ-on-chip ') représentant les principaux tissus humains impliqués dans la disposition des médicaments (foie, intestin, placenta) ainsi que d'un système de pompage pour faire circuler les milieux de culture cellulaire entre les tissus.



La plateforme sera numérisée pour simuler la distribution des composés et traduire les données en situations humaines.



'Alors que les tests sur les animaux sont souvent requis par la réglementation dans la phase préclinique du développement de nouveaux médicaments, il peut être difficile de traduire les résultats des animaux aux humains dans certains cas', souligne Bayer.



Ainsi, en cas de succès, la plateforme pourrait aider à réduire les tests sur les animaux tout en améliorant les résultats du développement, en réduisant les coûts et en améliorant la sécurité des patients.